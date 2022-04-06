Экс-главный тренер сборной Финляндии: «Отсутствие российских лыжников – что-то вроде катастрофы. Лыжный спорт не сможет существовать в таких условиях»

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Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Йюльхя назвал катастрофой отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян от турниров под эгидой организации.

«Отсутствие российских лыжников – это что-то вроде катастрофы. Один крупный участник соревнований выбывает. Международный лыжный спорт не сможет существовать в таких условиях. И, как сказала Елена Вяльбе, российские лыжи, возможно, тоже», – сказал Йюльхя.

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