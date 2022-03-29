Елена Вяльбе: «Наши партнеры не говорят, что прервали с нами все контракты, они боятся за свой бизнес. Уверена, что все вернется на круги своя»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что производители лыж и прочей экипировки возобновят контракты с российскими лыжниками.

«Я буду честной по отношению ко всем российским производителям лыж. У нас их нет. Их не случилось найти за сто лет, и я не верю, что они будут в ближайшие 20-30 лет. Но я уверена, что сейчас все успокоится и вернется на круги своя.

В том числе – с нашими партнерами, с которыми мы работаем на протяжении 50-70 лет и будем продолжать точно так же работать. К нашим спортсменам будет точно такое же отношение, как и было ранее.

Палки – да, наверное, можем делать. Мы знаем, что все палки делаются либо в Китае, либо в Пакистане. И абсолютно на одном заводе делаются для всех фирм. Наши российские фирмы тоже там делают. Лыжероллеры, возможно, будут белорусские.

Наши партнеры не говорят, что прервали с нами все контракты. Говорят: ну да, мы временно с вами не сотрудничаем. Мы тоже их понимаем – все боятся за свой бизнес. Может, против них тоже какие-то санкции будут из-за этого. Мы спокойны. Да, есть какие-то люди, которые сразу встали и хлопнули дверью, как компания Swix. Даже если они захотят, то обратно мы к ним уже не придем. Мы найдем замену 100%» – рассказала Вяльбе в эфире ТК «Россия 24».

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