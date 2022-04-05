Вероника Степанова: «Если бы я была здорова, то бежала бы на чемпионате России. Но врачи однозначно рекомендовали воздержаться от соревновательной нагрузки»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам объяснила пропуск чемпионата России в Сыктывкаре.

«Два слова относительно моего пропуска чемпионата России в Сыктывкаре: если бы была здорова, то, безусловно, бежала бы там. Но врачи однозначно рекомендовали пройти полный курс лечения и от соревновательной нагрузки воздержаться – что и было сделано, руководство в курс поставлено незамедлительно.

Я никогда не участвую в соревнованиях полубольной, не долечившись и не слушая докторов. И не собираюсь. Показывать максимальный результат можно лишь будучи полностью здоровой.

Самодиагнозы не ставлю, у нас в команде прекрасные врачи, они при необходимости направляют к специалистам узкого профиля. Тренироваться в марте-апреле не прекращала ни на день, но нагрузку снизила – опять же, в строгом соответствии с указаниями врачей. У меня все», – написала Степанова.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много