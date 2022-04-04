Юлия Чепалова: «Степанова еще не такая великая, чтобы позволять себе отлынивать от чемпионата России. Я однозначно на стороне Вяльбе»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о словах главы Федерации лыжных гонок России ( ) Елены Вяльбе в адрес лыжницы Вероники Степановой.

Вяльбе заявила, что Степанова «болеет звездной болезнью».

– Что вы думаете по поводу нынешней полемики?

– Конечно, во времена моей спортивной молодости у нас не было ни интернета, ни соцсетей, ни такой повышенной социальной и медиактивности, и соответственно, таких проблем. Мы их, слава богу, избежали.

Действительно, после победы в Нагано у меня было много медийной активности, я выступала во многих телепрограммах и давала многочисленные интервью СМИ, участвовала в различных фотосессиях. Никогда никому не отказывала.

Но при этом у меня всегда на первом месте был спорт! И участие в чемпионате России было обязательным! Чемпионат России всегда был обязательным для действующего спортсмена, тем более находящегося в сборной страны.

Я бы еще смогла понять, если бы отказалась от участия Наталья Непряева. Она провела такой яркий и напряженный сезон – несколько медалей на Олимпиаде, Кубок мира, «Тур де Ски» – можно понять, насколько это тяжело. А когда молодая спортсменка, выступившая в сезоне в 5-7 гонках, позволяет себе не выступать на чемпионате России – это нонсенс!

Она пока еще не такая великая и не так много чего добилась, чтобы позволять себе подобные отлынивания – иначе этого не назовешь. Еще не тот статус, чтобы подобное себе позволять. Нужно бегать за свой регион, который тебе зарплату платит, тебя поддерживает, нужно бегать за страну, потому что спортсмены сборной России защищают честь страны.

И если руководство федерации сказало, что мы должны выступать на чемпионате страны – мы должны выступать там! И в этой ситуации я однозначно на стороне .

– Ваша старшая дочка Олеся, которая только вступает в юниорский возраст, выступала за сборную республики Коми на взрослом чемпионате России.

– Да, и пробежала почти все гонки, кроме спринта...

– И даже марафон 30 км бежала! Вопрос в другом: она представительница молодого поколения с другим отношением к соцсетям, к медийности, с другим взглядом на жизнь. Как бы вы реагировали, если бы Олеся вела бы такую же активную деятельность в соцсетях и в медийности, как ?

– Ремня бы дала, ха-ха! На самом деле я бы жестко пресекла бы эту деятельность. У нее другое воспитание – она выросла в потомственной лыжной семье, знаменитой на весь мир.

– А как же вопрос пропаганды лыжных гонок, привлечения зрителей и молодежи в спорт?

– Этим нужно заниматься параллельно с тренировками и соревнованиями, с участием в важных стартах сезона, а не вместо них! Одно другому не мешает, если не идет во вред основной деятельности, – сказала Чепалова.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много