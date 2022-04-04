Отец Большунова: «На каждую гонку Саша выходит с одной целью – побеждать. Эта мотивация у него в крови, его не нужно дополнительно мотивировать»

, отец трехкратного олимпийского чемпиона , рассказал о мотивации сына.

«Саша не тот человек, который чего-то достиг и остановился. У него мотивация в каждой гонке.

Если есть одна медаль на каком-то турнире, почему их не должно быть несколько? Еще в Пхенчане я ему сказал, что у великих спортсменов должен быть набор медалей, а не по одной. Чтобы всего было много – и с Олимпиады, и с чемпионатов мира, и с Кубка мира.

Он постоянно мотивирован. На каждую гонку выходит с одной целью – побеждать. Эта мотивация у него заложена в крови. Вот такой он у нас.

Его дополнительно мотивировать не нужно. Он этим живет, постоянно работает над самим собой, и на данный момент у него неплохо получается», – сказал Большунов-старший.