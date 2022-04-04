Отец Большунова: «Перед сезоном у Саши были серьезные проблемы, но он не говорил ни слова. Он старается нас не волновать. Из соцсетей порой узнавали»

, отец российского лыжника , рассказал, что тот не сообщал родителям о проблемах со здоровьем перед сезоном.

– По ходу подготовки к сезону у Саши было много проблем, сейчас об этом знают все. Он рассказывал об этом?

– Мы созваниваемся с ним каждый вечер, если я не рядом, так принято в нашей семье. Но негативом он старается нас не беспокоить, а узнавали обо всем, только где-то прочитав что-то.

Были серьезные проблемы, но он ничего не говорил. Созванивались – он видео не включал, а через пару дней узнавали, что случилось.

Причина одной из травм в том, что нет у нас в стране условий для подготовки на высокогорье, например, на 1800 метров. Это действительно проблема. Если образно, есть что покушать, но нет ложки.

Спортсмены ездят по трассам рядом с машинами, некоторых сбивают, а ведь они защищают честь страны – я не представляю, как такое возможно. Обидно за нашу державу в этом смысле. Можно же создать условия для спортсменов. Не просто можно, а нужно.

Болельщики часто говорят, а почему лыжники тренируются не у нас в стране? Да потому, что нет условий. Когда в нашей стране будет высокогорная база хорошего уровня, результаты будут ещё лучше.

– Я правильно понял, что Саша вообще ни слова не сказал вам про то, что с ним происходило?

– Ни слова. Он такой человек, что старается нас не волновать. Из социальных сетей порой узнавали.

А когда уже начался Кубок мира, у него не получалось показать результат из-за скомканной подготовки, мы с ним созванивались, и я сказал: «Саша, не переживай. То, через что ты проходишь, это бог заряжает тебя на высший результат, ты к нему придешь.

Это твоя дорога пройти через все болячки и достичь чего-то высшего». Слава богу, все получилось, – сказал Большунов-старший.