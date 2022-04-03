Вяльбе о победе Большунова в марафоне: «Саша в очередной раз подтвердил, что он «король лыж». Он очень трудолюбив и терпелив, нам повезло»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала победу в коньковом марафоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Борьба была жесткая, было видно, что ребята старались, многие хотели победить. Но Саша в очередной раз подтвердил, что он «король лыж». Саша очень трудолюбив и терпелив, может быть, даже чересчур. Нам повезло.

Слава богу, на чемпионатах России не бывает плохих нот, потому что всегда выигрывают россияне (улыбается). Огромное количество людей стоит на трассе, несмотря на погоду. Сейчас всех наградим и будем собираться домой», – сказала Вяльбе.