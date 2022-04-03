Юрий Бородавко: «Откуда у Большунова такая стабильность? Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал причину стабильности Александра Большунова

Сегодня лыжник победил в коньковом марафоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Большой снег был, все шли в общей группе. Могу только порадоваться за Большунова, что он выиграл очередную гонку.

Откуда у него такая стабильность? Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние. Если многие спортсмены уже или закончили сезон, или идут в лайтовом режиме, то он продолжает пахать.

Буквально накануне 50 километров он провел две тренировки на лыжах. Он хочет как можно дольше удерживать свою высокую спортивную форму», – сказал Бородавко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные