Юрий Бородавко: «Откуда у Большунова такая стабильность? Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние»

Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал причину стабильности

Сегодня лыжник победил в коньковом марафоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Большой снег был, все шли в общей группе. Могу только порадоваться за Большунова, что он выиграл очередную гонку.

Откуда у него такая стабильность? Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние. Если многие спортсмены уже или закончили сезон, или идут в лайтовом режиме, то он продолжает пахать.

Буквально накануне 50 километров он провел две тренировки на лыжах. Он хочет как можно дольше удерживать свою высокую спортивную форму», – сказал Бородавко.