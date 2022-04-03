Александр Большунов: «Спорт – это положительные эмоции, поэтому не только взрослым, но и детям советую заниматься любыми видами спорта»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов считает, что ведущие российские лыжники показывают хороший пример людям, которые хотят заниматься спортом.

Сегодня Большунов одержал победу в коньковом марафоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Хочу сказать всем: спорт – это здоровье, и когда люди занимаются спортом, то есть здоровая нация. Спорт – это положительные эмоции, поэтому не только взрослым, но и детям советую заниматься любыми видами спорта.

Мы показываем пример в лыжных гонках и, пример, считаю, хороший. Смотрите на нас, мы показываем, как нужно выступать и соревноваться», – сказал Большунов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные