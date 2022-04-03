Александр Большунов: «Спорт – это положительные эмоции, поэтому не только взрослым, но и детям советую заниматься любыми видами спорта»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам считает, что ведущие российские лыжники показывают хороший пример людям, которые хотят заниматься спортом.

Сегодня Большунов одержал победу в коньковом марафоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Хочу сказать всем: спорт – это здоровье, и когда люди занимаются спортом, то есть здоровая нация. Спорт – это положительные эмоции, поэтому не только взрослым, но и детям советую заниматься любыми видами спорта.

Мы показываем пример в лыжных гонках и, пример, считаю, хороший. Смотрите на нас, мы показываем, как нужно выступать и соревноваться», – сказал Большунов.