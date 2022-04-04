Якимушкин ушел из группы Перевозчикова. Он будет тренироваться у Бородавко

Серебряный призер Игр-2022 Иван Якимушкин покинул группу тренера и перешел к Юрию Бородавко.

Об этом сообщил Перевозчиков.

«Иван ушел из моей группы к Бородавко. Он посчитал, что нужно выходить на другой уровень, тренироваться с более сильными спортсменами.

Я его мнения не разделяю, но и препятствовать не собираюсь.

Он поступил как нормальный мужик, сам подошел, мы все обсудили. Если у спортсмена есть такое желание — нет смысла мешать, наоборот надо помочь. Никаких обид у меня нет», – рассказал Перевозчиков.