Андрей Мельниченко: «После рождения сына семья встала на первое место. А потом уже спорт»

Российский лыжник подвел итоги сезона и поделился планами на будущее.

— сказала, рассуждая о перспективах следующего олимпийского цикла, что вы уже возрастной спортсмен и до следующей Олимпиады можете не «дожить». Какие мысли по этому поводу?

— Весь этот сезон у меня провалился. Сначала родился сын, затем я перед финалом Кубка России заболел коронавирусом. Сейчас только более-менее начинаю восстанавливаться. Посмотрим, что будет, в случае чего буду тренироваться с регионом.

— Но в принципе хотели бы остаться в группе Перевозчикова?

— Пока планируем, в случае если меня не оставят в основе, тренироваться с Перевозчиковым за счет региона.

— Рождение сына поменяло взгляды на жизнь?

— Конечно, семья встала на первое место. Поэтому и пропустил начало сезона, решил остаться дома, помочь жене, побыть с ребенком. А потом уже спорт.

— Тяжело не видеть сына подолгу?

— Очень. Уезжал на неделю, вернулся – он вырос. Сейчас пропустил две недели — будет еще больше. Он уже начинает ползать, переворачиваться. Хочется, конечно, домой.

— Ну сейчас-то домой?

— Да, в ночь с четвертого на пятое домой, пробегу еще марафон в Красноярске. Сезон получился скомканный, я на чемпионат страны приехал за неделю, успел подготовиться, покататься, бежалось легче. Если бы приехал за два-три дня — ничего бы вообще не показал.