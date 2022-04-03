Александр Большунов: «Самый запоминающийся момент на чемпионате России? Олимпийские игры. Тут даже нечего сравнивать»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал победу в коньковом марафоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

– Все гонки пробежал, все гонки на подиуме. Усталость есть, но я готов и дальше бежать, но гонки закончились. Сегодня сложная погода, поэтому скорости были не совсем большие. Никто не хотел впереди работать, поэтому только после половины я вышел вперед и начал потихоньку врабатываться.

Лыжи хорошо работали, несмотря на условия – снег сегодня очень сильный. Насчет замены лыж все правильно сделал, потому что на третьем круге они не очень хорошо работали. Потом поменял на другую пару, и лыжи поехали хорошо.

– На этом чемпионате России поставлена точка. Какой был самый яркий момент?

– Олимпийские игры!

– Нет, на этом чемпионате России.

– Все равно Олимпийские игры. Они всегда останутся в моем сердце. Эти медали все соревнования перекрывают. Тут даже нечего сравнивать, – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».