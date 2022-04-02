Елена Вяльбе: «Большунов очень сильно вырос не только физически, но и морально, умственно. Думаю, он уже больше чувствует свой организм»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила прогресс трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Саша на самом деле очень сильно вырос не только физически, но и морально, умственно. Думаю, он уже больше чувствует свой организм. Потому что, когда мы молодые, мы еще столько не чувствуем, нам кажется, что горы свернем. На самом деле с каждым днем, с каждым годом, с каждой тренировкой, с каждым соревнованием восстановление идет значительно дольше.

Обычно же у нас Саша расстраивается. Многие это как-то осуждают, но я считаю, что если человек заряжен на победу, на определенные результаты и не достигает их, то он имеет полное право быть расстроенным и не улыбаться «американской улыбкой», делая вид, что все у него хорошо, когда на душе совсем не так. Все же живые люди», – сказала Вяльбе.

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