Илья Семиков: «По сборам пока еще ничего не известно, даже даты. Думаю, что лето мы точно проведем в России»

Лыжник Илья Семиков оценил свое выступление в эстафете на чемпионате России в Сыктывкаре, а также рассказал о дальнейших планах.

Сегодня Семиков бежал на первом этапе за сборную Республики Коми. Команда выиграла золото.

– Очень давно мы не выигрывали эстафеты на чемпионатах России, и здесь по составу исполнителей в командах других регионов мы понимали, что это возможно – выиграть на родной земле.

– Ожидали, что отрыв 32 секунды, который создал Большунов (выступавший за Архангельскую область – Sports.ru) на втором этапе, Порошкин сумеет полностью выбрать за свои десять километров?

– Понятно, что этап, где бежал Большунов, был самым важным, нужно было или попытаться передаться с ним или с небольшим отставанием. Думаю, что Ермил (Вокуев) хорошо справился с этой задачей, а на последних двух этапах у Архангельска исполнители были послабее.

– Ну, Шемякин, который бежал за Архангельск на третьем, в принципе не такой уж и слабый гонщик.

– Я верил в свою команду, в своих ребят.

– После такой победы сезон завершен, или побежите «полтинник»?

– Думаю стартовать здесь «полтинник» и затем еще хочу поехать на 70-километровый марафон в Мончегорск.

– Сколько позволите себе отдохнуть после зимы?

– Посмотрим, обычно на неделю мы меняем характер работы, а затем снова в бой.

– Уже понятно, где будете тренироваться?

– По сборам пока еще ничего не известно, даже даты. Думаю, что лето мы точно проведем в России, – сказал Семиков.

Лыжи. Чемпионат России. Команда Семикова выиграла эстафету, команда Ларькова – 2-я, команда Большунова – 3-я