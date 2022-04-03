Александр Терентьев: «Во время предолимпийского сбора в Италии у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем. Психологически я уже сдался, но Бородавко нашел нужные слова»

Российский лыжник рассказал о своих переживаниях перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

Терентьев вылетел в Китай позднее остальной сборной. В итоге он завевал две бронзы – в личном спринте и командном.

– недавно рассказал, что в какой-то момент вы распрощались с надеждой на участие в и ему пришлось принимать жесткие меры, чтобы вы поехали в Пекин. Так и было?

– Действительно, во время последнего сбора в Италии у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я понимал, что у меня нет никаких шансов бороться, психологически я уже сдался. Но Юрий Викторович нашел нужные слова, чтобы изменить мое отношение ко всему случившемуся. Он объяснил, что этот момент нужно просто пережить и все будет нормально.

Наш тренер – очень сильный психолог, когда с ним разговариваешь, постепенно и сам заводишься. Юрий Викторович привел пример Сани Большунова и Лехи Червоткина в 2018-м, когда они сильно болели перед Олимпиадой. По его словам, ситуация у них была гораздо хуже, чем у меня. Ему удалось вывести меня из состояния обречённости.

– Форма в тот момент совсем в ноль ушла?

– Не совсем, но когда ты понимаешь, что твоя мечта об Олимпиаде рушится с каждым днем, даже не объяснить, как это все отражалось на состоянии. Все уже улетали в Пекин, а я понимал, что не еду никуда.

Удалил все социальные сети, поскольку просто не мог смотреть. Но это меня и мотивировало. С помощью Юрия Викторовича вновь ожила надежда на то, что все еще возможно. Я много тренировался, чтобы быть в хорошей форме, если все же окажусь в Китае, – сказал Терентьев.