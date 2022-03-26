Юрий Бородавко: «Не стоит строго относиться ко второму месту Большунова. Нужно поддерживать наших ребят, негатива им хватает»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги спринта на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Не стоит строго относиться ко второму месту Большунова. Саша отлично сегодня выступил, но не показал свой максимум. Так бывает, ничего страшного.

Он лидировал, а Терентьев только на финишной прямой его опередил. Нужно похвалить Терентьева, не надо ругать Большунова!

Я рад, что все наши ребята хорошо выступили. Сегодня молодцы все, гонка – шик! А про критику нужно забыть. Нужно поддерживать наших ребят, негатива им хватает», – сказал Бородавко.

Лыжи. Чемпионат России. Терентьев победил в коньковом спринте, Большунов – 2-й, Филимонов – 3-й

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