Юрий Бородавко: «Не стоит строго относиться ко второму месту Большунова. Нужно поддерживать наших ребят, негатива им хватает»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги спринта на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Не стоит строго относиться ко второму месту Большунова. Саша отлично сегодня выступил, но не показал свой максимум. Так бывает, ничего страшного.

Он лидировал, а Терентьев только на финишной прямой его опередил. Нужно похвалить Терентьева, не надо ругать Большунова!

Я рад, что все наши ребята хорошо выступили. Сегодня молодцы все, гонка – шик! А про критику нужно забыть. Нужно поддерживать наших ребят, негатива им хватает», – сказал Бородавко.

Лыжи. Чемпионат России. Терентьев победил в коньковом спринте, Большунов – 2-й, Филимонов – 3-й