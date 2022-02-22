Большунов о бронзе в командном спринте: «Терентьев был больше расстроен, чем я. Я был доволен. Обсуждения, что не вышел в первые 10 секунд – это неправильно»

Трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал ситуацию после финиша командного спринта на Олимпиаде-2022, когда он не вышел к партнеру по команде Александру Терентьеву.

Большунов и Терентьев завоевали бронзу.

«Понимал, что Саня уходит вторым-третьим. Это неплохая позиция, потому что здесь сложный круг. Я взял куртку, накрылся. В этот момент не хотел смотреть. Просто хотел отдать Александру все силы, чтобы он смог побороться за победу.

Слышу комментарии на стадионе, но в этот момент не смотрю гонку. Слышу слова: Терентьев, Мяки. Думаю: неужели он борется за победу? Потом встаю и смотрю – они уже финишируют, Клэбо выигрывает. Я расстроился, да. Но в этот момент я пошел, забрал свои вещи, оделся.

И очень странная позиция у тех, кто обсуждает эту информацию. Я рад, что Валнес, Нисканен подошли сразу. Я подошел через минуту. Но если это не попало в камеру, это не значит, что я не подошел к Александру, не поздравил. Мы пожали друг другу руки, обнялись.

На самом деле даже был больше расстроен, чем я. Я был доволен, я понимаю, что эти медали дорогого стоят, и завоевывать их в каждой гонке на Олимпийских играх, когда все спортсмены готовятся к этому старту кто 4 года, кто 10... У кого-то это вообще единственная возможность.

И вот эти обсуждения, что я не подошел в первые 10 секунд – это, конечно, неправильно», – сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

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