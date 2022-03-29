Александр Большунов: «Есть цели, которых я еще не достиг. Есть много спортсменов, у которых больше олимпийского золота, десятикратные чемпионы»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам сообщил, что еще не достиг всех целей в спорте.

– Награждение в Пекине-2022 после скиатлона по ощущениям было похоже на твой первый детский пьедестал?

– Я даже и не помню самый первый. Это прям что-то нереальное. Олимпийское золото, эмоции, победный финиш с флагом... Там прям как-то разрывало меня. Столько я потратил в тот день эмоций, что на следующий день было тяжело, сил не было.

– В этом и заключается величие спорта. На некоторое мгновение ты как бы не на планете Земля находишься.

– Есть такое. Но это не долго длиться, это быстро проходит. Когда ты выигрываешь золото, то на следующий день ты должен с чистой головой и с новыми целями идти дальше. Потому что если ты остановишься на этой медали и будешь жить этим днем дальше, то нужно сразу заканчивать со спортом, потому что дальше результата нормального не будет.

У меня так: гонка прошла, медаль есть, но страничку нужно переворачивать.

– Но как ты формируешь эти цели? Потому что выше только космос, мне кажется.

– Ну в космосе же я еще не был. Есть цели, которые уже достигнуты, но есть много целей, которых я еще не достиг. Есть много спортсменов, у которых больше олимпийских медалей, золота. Есть десятикратные олимпийские чемпионы.

Как Юрий Викторович Бородавко говорит – ты выиграл олимпийское золото, ну а теперь желаю, чтобы к слову «чемпион» добавлялись только приставки. Трехкратный, пятнадцатикратный, потом уже семнадцатикратный. С каждым интервью он добавляет, а я считаю, сколько еще нужно пробегать, чтобы все это завоевать, – рассказал Большунов в эфире ТК «Россия 24».