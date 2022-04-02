Вероника Степанова в ответ Вяльбе: «Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту»

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Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова ответила на критику главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая обвинила спортсменку в наличии звездной болезни. 

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту.

А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне», – сказала Степанова. 

«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», – сказала Степанова. 

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»

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