Вероника Степанова в ответ Вяльбе: «Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту»

Олимпийская чемпионка в эстафете ответила на критику главы Федерации лыжных гонок России ( ) Елены Вяльбе, которая обвинила спортсменку в наличии звездной болезни.

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту.

А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне», – сказала Степанова.

«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», – сказала Степанова.

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»