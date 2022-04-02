Анфиса Резцова о критике в адрес Степановой: «Если бы Вяльбе говорила про мою дочь Кристину так же, я бы подала на нее в суд»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова Главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес лыжницы Вероники Степановой.
Вяльбе в интервью заявила, что Степанова «болеет звездной болезнью».
«Если бы Вяльбе говорила про мою дочь Кристину так же, как про Степанову, то я бы подала на нее в суд.
Президент Федерации имеет право высказываться о спортсменах, но не имеет права их унижать.
Если ты президент, то ты не имеешь права публично осуждать ее таким способом», — завила Резцова.
Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»