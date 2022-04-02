Анфиса Резцова о критике в адрес Степановой: «Если бы Вяльбе говорила про мою дочь Кристину так же, я бы подала на нее в суд»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Анфиса Резцова Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова Главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес лыжницы Вероники Степановой

Вяльбе в интервью заявила, что Степанова «болеет звездной болезнью». 

«Если бы Вяльбе говорила про мою дочь Кристину так же, как про Степанову, то я бы подала на нее в суд.

Президент Федерации имеет право высказываться о спортсменах, но не имеет права их унижать.

Если ты президент, то ты не имеешь права публично осуждать ее таким способом», — завила Резцова. 

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»

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