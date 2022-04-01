Большунов, Непряева, Шипачев, Войнов, Елистратов будут награждены на церемонии чествования олимпийцев общества «Динамо»

7 апреля в Центральном совете общества «Динамо» пройдет церемония чествования динамовских спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине.
В рамках мероприятия будут награждены: Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина (лыжные гонки), Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев (хоккей с шайбой), Семен Елистратов (шорт-трек), Ангелина Голикова (конькобежный спорт), Сергей Ридзик (фристайл).
Также на церемонии будут присутствовать тренеры Юрий Бородавко (лыжные гонки), Алексей Кудашов (хоккей), Андрей Максимов (шорт-трек) и другие.