Большунов, Непряева, Шипачев, Войнов, Елистратов будут награждены на церемонии чествования олимпийцев общества «Динамо»

Теги Алексей Кудашов Вячеслав Войнов Юрий Бородавко Вадим Шипачев Станислав Галиев Семен Елистратов Наталья Непряева Ангелина Голикова Денис Спицов Иван Якимушкин Татьяна Сорина (Алешина) Сергей Ридзик Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

7 апреля в Центральном совете общества «Динамо» пройдет церемония чествования динамовских спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине.

В рамках мероприятия будут награждены: Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина (лыжные гонки), Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев (хоккей с шайбой), Семен Елистратов (шорт-трек), Ангелина Голикова (конькобежный спорт), Сергей Ридзик (фристайл). 

Также на церемонии будут присутствовать тренеры Юрий Бородавко (лыжные гонки), Алексей Кудашов (хоккей), Андрей Максимов (шорт-трек) и другие.

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