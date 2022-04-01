Большунов, Непряева, Шипачев, Войнов, Елистратов будут награждены на церемонии чествования олимпийцев общества «Динамо»

7 апреля в Центральном совете общества «Динамо» пройдет церемония чествования динамовских спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине.

В рамках мероприятия будут награждены: , , , , Вероника Степанова, (лыжные гонки), , , (хоккей с шайбой), (шорт-трек), (конькобежный спорт), (фристайл).

Также на церемонии будут присутствовать тренеры (лыжные гонки), (хоккей), Андрей Максимов (шорт-трек) и другие.