Вяльбе о недопуске Кристины Резцовой на ЧР по лыжам: «Для этого нужно все делать заранее. Активируйте RUS-код, это стоит копейки»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала, почему биатлонистку не допустили к участию в чемпионате России по лыжам в Сыктывкаре.

«К нам обращались с СБР. У нее нет RUS-пунктов. Ей нужно все это активировать. В прошлом году один биатлонист тоже сильно хотел. Целый круг всего этого прошли, а в итоге он потом не приехал. Поэтому я сказала: «Давайте не будем заморачиваться, у них есть свой чемпионат, пусть она там бегает». Пускай тем, кто это не разрешил, буду я (улыбается).

Не знаю, какую цель преследовала Резцова. Может, посмотреть, на каком уровне она или еще что-то, я не знаю. Для этого нужно все делать заранее. Ради бога, делайте, активируйте RUS-код, платите за это деньги, как это делают все наши участники. Нет никаких проблем, это стоит копейки, просто на это уходит определенное время.

Совместные турниры вместе с СБР? Нет, мы вообще об этом не думаем. Мы не имеем никакого отношения к этому виду спорта. На самом деле, это утопия. Другое дело, если они хотят весной соревноваться, то не весной нужно об этом сообщать. Это достаточно долгий процесс.

Конечно, пустить вне всякого конкурса человека, который не имеет RUS-пунктов, еще как-то можно. Но я не думаю, что это будет хорошая стартовая позиция или еще что-то. Мы, честно говоря, не думали об этом. У нас своих людей достаточно», – сказала Вяльбе.