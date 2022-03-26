Кристина Резцова о лыжном ЧР: «Было огромное желание пробежать спринт и скиалтон. Посмотреть, насколько я близка или далека от уровня девчонок-лыжниц»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Иван Анисимов Кристина Резцова Биатлон

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, какие гонки хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

«Было огромное желание пробежать спринт (на лыжном ЧР), а еще скиалтон, как бы надо мной не смеялся муж (лыжник Иван Анисимов – Sports.ru).

У меня было желание как можно больше стартов отбегать и посмотреть ради интереса, насколько я близка или далека от уровня девчонок-лыжниц.

Спринт такая вещь сложная в техническом плане. Там нельзя нигде ошибаться. Мне было бы интересно», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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