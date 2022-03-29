Вяльбе о Кубке мира в Норвегии: «Поняла, что реально ведь Брейвик может появиться откуда угодно. Не совсем адекватных людей в мире очень много»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что боялась за безопасность спортсменов на Кубке мира в Норвегии.

«Здесь очень сложно сказать. Что касается иностранных спортсменов и их отношения – это все индивидуально. Но все спортсмены – люди подневольные. Если им руководители говорят, что нужно выступить, чтобы русских не было на Кубке мира, то, конечно, они это сделают.

Я понимаю, что политика и спорт уже давно вместе. Но каждый должен заниматься своим делом. Если спортсмен будет тренироваться и соревноваться, политик будет заниматься исключительно политикой, а мастер по вытачиванию деталей будет всегда вытачивать эту деталь, ну и расти в своем уровне – тогда в мире будет порядок.

Ну и всеобщая эта русофобия... Нам просто надо пережить это время. Я уверена, что мы точно увидим, когда эти люди будут еще извиняться: да, ребят, мы многого не знали, нам много не говорили, нам стыдно за свои поступки.

Что касается безопасности – в тот момент, когда норвежская федерация стала нас яростно выдавливать с Кубка мира, я поняла, что реально ведь Брейвик (норвежский террорист, из-за которого погибли 77 человек – Sports.ru) может появиться откуда угодно. Не совсем адекватных и с весенним обострением в мире очень много. Они есть в каждой стране.

Поэтому в этой ситуации безопасность на первом месте. Пока вот последние наши ребята-сервисеры не заехали в Россию, я даже спать нормально не могла.

Еще у нас как раз в те же сроки у ребят-юниоров начинался чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина, там были несовершеннолетние прыгуны. Ирония судьбы – это чемпионат мира проходил в Польше. В 2 часа ночи мне звонит представитель FIS и говорит: Лена, у нас тут жуткие проблемы, непонятные люди оккупировали гостиницу и ищут русских. Непонятно, чем все это закончится.

Слава богу, что полиция быстро приехала и наших вывезли за границу. Это дико! Буквально в этот же день был совет , там говорили – мы держим все на контроле, у нас все в порядке, с безопасностью все ок. И дальше вот такая вот засада», – рассказала Вяльбе в эфире ТК «Россия 24».