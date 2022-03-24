Дмитрий Губерниев: «Досадно, что IBU выгнал наших биатлонистов едва ли не раньше всех других видов спорта. FIS отреагировала спокойнее»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сравнил действия Международного союза биатлонистов ( ) и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в ситуации с отстранением российских спортсменов.

«Мне досадно, что в IBU играют на опережение, выгоняя наших биатлонистов едва ли не раньше всех других видов спорта.

Несмотря на то, что я часто критиковал действия FIS по поводу организации соревнований и многого другого, надо признать, что они отреагировали на ситуацию гораздо спокойнее. Понятно, что на них оказывалось огромное давление, но в FIS до последнего старались охранять бастион участия российских спортсменов в Кубке мира.

Вероятно, сказалось и то, что вес российских лыжников в FIS значительнее веса российских биатлонистов в IBU. При этом я ни за что не поверю, что норвежцам было интересно смотреть марафон в Холменколлене без трехкратного олимпийского чемпиона из России Александра Большунова.

Болельщики в Норвегии действительно любят лыжи. Они были бы счастливы, если бы кто-то из их соотечественников смог на трассе опередить Сашу. Но ты попробуй еще обыграй», – написал Губерниев.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

Большунов в форме сборной СССР разозлил собственного спонсора. Фото пропали из инстаграма Александра, но уже поздно