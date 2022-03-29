Александр Большунов: «В Норвегии было очень много негатива. Было бы вообще не безопасно там бежать, все что угодно могло произойти»

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об обстановке на этапе Кубка мира в Норвегии, когда Россию отстранили от соревнований.

– Когда вы приехали на этап в Норвегию, там было чувство безопасности? Или люди там совсем потеряли человеческий облик? Мы помним это свинство с раскрашенным грузовиком.

– Ну это совсем никуда не годится. Все-таки уважение должно быть. Но в той ситуации люди уже все забыли и стали какими-то другими методами влиять на нас. Хотя мы спортсмены, приезжаем соревноваться честно и чисто. Мы все делаем для этого.

Но в Норвегии было очень много негатива. Уехать оттуда было правильным решением. Даже если бы мы остались, то в Норвегии по всему кругу могут находиться зрители, так что было бы вообще не безопасно там бежать, потому что все что угодно могло произойти.

– Мне кажется, FIS тут сама себе ставит подножку. Интерес будет падать к таким соревнованиям.

– Когда исключают сильнейших лыжников – конечно. Это будет просто чемпионат Норвегии. Мы доказали на Олимпиаде, что одни из главных спортсменов в лыжах. Мы достойны и Олимпийских игр, и чемпионатов мира, и Кубка мира. Конкуренция должна быть. Когда этого не происходит – это уже не спорт, – рассказал Большунов в эфире ТК «Россия 24».

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