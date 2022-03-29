Александр Большунов: «В Норвегии было очень много негатива. Было бы вообще не безопасно там бежать, все что угодно могло произойти»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об обстановке на этапе Кубка мира в Норвегии, когда Россию отстранили от соревнований.
– Когда вы приехали на этап в Норвегию, там было чувство безопасности? Или люди там совсем потеряли человеческий облик? Мы помним это свинство с раскрашенным грузовиком.
– Ну это совсем никуда не годится. Все-таки уважение должно быть. Но в той ситуации люди уже все забыли и стали какими-то другими методами влиять на нас. Хотя мы спортсмены, приезжаем соревноваться честно и чисто. Мы все делаем для этого.
Но в Норвегии было очень много негатива. Уехать оттуда было правильным решением. Даже если бы мы остались, то в Норвегии по всему кругу могут находиться зрители, так что было бы вообще не безопасно там бежать, потому что все что угодно могло произойти.
– Мне кажется, FIS тут сама себе ставит подножку. Интерес будет падать к таким соревнованиям.
– Когда исключают сильнейших лыжников – конечно. Это будет просто чемпионат Норвегии. Мы доказали на Олимпиаде, что одни из главных спортсменов в лыжах. Мы достойны и Олимпийских игр, и чемпионатов мира, и Кубка мира. Конкуренция должна быть. Когда этого не происходит – это уже не спорт, – рассказал Большунов в эфире ТК «Россия 24».