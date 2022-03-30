Большунов о командном спринте: «Хорошая интервальная тренировка с высоким темпом, пойдет в плюс. Нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира, спокойно кататься нет смысла»

Трехкратный олимпийский чемпион высказался о своем участии в чемпионате России в Сыктывкаре, где он выиграл три гонки из четырех.

Сегодня Большунов вместе с одержал победу в командном спринте. «Конечно, когда поступает предложение поработать, я всегда за. Потому что я всегда хочу, чтобы каждый выкладывался на полную. Сегодня вместе поработали, и результат говорит сам за себя.

Надо прорабатываться, это хорошая интервальная тренировка с высоким темпом. В дальнейшем это пойдет в плюс. Нам нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира, спокойно кататься нет смысла. Хотелось бы видеть больше болельщиков, но, наверное, на выходных их будет много. Спасибо им за поддержку, это очень важно, потому что в последние годы не было такого количества зрителей на Кубках мира и чемпионатах России. А сейчас это возможно, это очень здорово», – сказал Большунов.

Терентьев также прокомментировал победу в командном спринте.

«Перед финалом я предложил Саньку: «Давай поработаем». И он сказал: «Если ты будешь работать, то и я буду».

На своем первом этапе больше закислился, поэтому на втором и третьем этапах мне было тяжело, а в конце самом мышцы вообще закислились. Просто уже доезжал в своем среднем темпе, поэтому спасибо Саньку, что привез мне такой большой отрыв», – сказал Терентьев.