Елена Вяльбе: «Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что сборная России не выступит на предстоящих этапах Кубка мира.



«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», – сказала Вяльбе.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии отказалась допускать к своим домашним этапам Кубка мира российских спортсменов. Сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит этот вопрос сегодня.