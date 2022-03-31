Производитель лыжной экипировки Atomic продолжит сотрудничество с российскими спортсменами

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Atomic Ермил Вокуев Сергей Лисин Лыжи

Австрийский производитель лыж Atomic продолжит сотрудничество с российскими спортсменами

Об этом сообщает журналист Сергей Лисин в своем телеграм-канале.

«Поговорили с Ермилом Вокуевым, полное интервью выйдет чуть позже, но пока что главный нюанс: Atomic, на котором бегает Ермил, не уходит с российского рынка и будет делать все, чтобы обеспечить своих спортсменов необходимым инвентарем», – написал Лисин.

Ранее о приостановке сотрудничества с российскими спортсменами объявила французская фирма Rossignol.

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