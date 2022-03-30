Ермил Вокуев: «В марафонах нужны годы тренировок именно под них. Норвежцы, шведы уже в молодости выполняют необходимые объемы»

Российский лыжник Ермил Вокуев рассказал о специфике лыжных марафонов.
— Правду говорил Илья Черноусов, что обморожение пальцев ног является одной из главных проблем на марафонах?
— Это так, потому что при дабл-полинге мало работает стопа, кровообращение в ней плохое, и пальцы начинают мерзнуть. Когда идешь переменными ходами, стопа включается полностью, и подобная проблема не возникает.
— Вы же бежали La Diagonela в 2021 году, когда из-за обморожений некоторым участникам пришлось ампутировать пальцы ног, как она для вас прошла?
— Догадался, что нужно подстраховаться, надел сверху на ботинки теплые носки. Было холодно, ехал — зубы трещали. Страшно, но без последствий.
— Почему у многих лыжников, успешных на «полтиннике» на КМ, на марафонах не получается?
— Нужны годы тренировок именно под марафоны. Норвежцы, шведы уже в молодости выполняют необходимые объемы. Плюс в марафоне нужна грамотная тактика — вовремя ускориться, выйти из-за спины.
— А команда нужна?
— Нужна, но она должна быть ровной по уровню. Чтобы любой мог тебя прикрыть, оторваться, работать всей командой, как в велоспорте.
— В велоспорте есть понятие «грегари», это гонщик, который работает на лидеров команды, не претендуя на победу. В марафонских лыжных командах подобное имеет место?
— В команде «Русская зима» нет. В европейских, где люди получают зарплату и могут проиграть без финансовых последствий — есть. А мы живем только с призовых.
— Были предложения от европейских команд?
— В прошлом году норвежцы писали, но я пока не готов. Тем более что сейчас это уже… никак.
— Не готовы ментально, физически, в каком аспекте не готовы?
— Уже даже в прошлом году из-за коронавируса выехать за рубеж было тяжело. Плюс язык, плюс «Русская зима» для меня уже родная команда, в ней легче, – сказал Вокуев.
«Я могу потерять палец, он гниет изнутри». Лыжники обморозились, выйдя на престижный марафон в минус 28 – и винят организаторов