Ермил Вокуев: «В марафонах нужны годы тренировок именно под них. Норвежцы, шведы уже в молодости выполняют необходимые объемы»

Российский лыжник рассказал о специфике лыжных марафонов.

— Правду говорил Илья Черноусов, что обморожение пальцев ног является одной из главных проблем на марафонах?

— Это так, потому что при дабл-полинге мало работает стопа, кровообращение в ней плохое, и пальцы начинают мерзнуть. Когда идешь переменными ходами, стопа включается полностью, и подобная проблема не возникает.

— Вы же бежали La Diagonela в 2021 году, когда из-за обморожений некоторым участникам пришлось ампутировать пальцы ног, как она для вас прошла?

— Догадался, что нужно подстраховаться, надел сверху на ботинки теплые носки. Было холодно, ехал — зубы трещали. Страшно, но без последствий.

— Почему у многих лыжников, успешных на «полтиннике» на КМ, на марафонах не получается?

— Нужны годы тренировок именно под марафоны. Норвежцы, шведы уже в молодости выполняют необходимые объемы. Плюс в марафоне нужна грамотная тактика — вовремя ускориться, выйти из-за спины.

— А команда нужна?

— Нужна, но она должна быть ровной по уровню. Чтобы любой мог тебя прикрыть, оторваться, работать всей командой, как в велоспорте.

— В велоспорте есть понятие «грегари», это гонщик, который работает на лидеров команды, не претендуя на победу. В марафонских лыжных командах подобное имеет место?

— В команде «Русская зима» нет. В европейских, где люди получают зарплату и могут проиграть без финансовых последствий — есть. А мы живем только с призовых.

— Были предложения от европейских команд?

— В прошлом году норвежцы писали, но я пока не готов. Тем более что сейчас это уже… никак.

— Не готовы ментально, физически, в каком аспекте не готовы?

— Уже даже в прошлом году из-за коронавируса выехать за рубеж было тяжело. Плюс язык, плюс «Русская зима» для меня уже родная команда, в ней легче, – сказал Вокуев.

«Я могу потерять палец, он гниет изнутри». Лыжники обморозились, выйдя на престижный марафон в минус 28 – и винят организаторов