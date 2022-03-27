Александр Большунов: «На классике были не лучшие лыжи, а на коньке не с кем было сравнить, но для ЧР это была пара, на которой можно выигрывать»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

– Самочувствие нормальное, лыжи тоже хорошо работали, поэтому коньковую часть поехал своим темпом и потихоньку доехал. Погода сложная, у кого-то лыжи катили получше, чем у меня, поэтому классическая часть вышла непростой. У Ермила Вокуева на классике лыжи катили раза в два получше, чем у меня, поэтому он неплохо ее пробежал, а потом уже «слился».

– Гонка была интересная?

– Вам виднее со стороны, интересная она была или нет. Все равно погода непредсказуемая, у меня на классике были не лучшие лыжи, а на коньке не с кем было сравнить, но для чемпионата России это была пара, на которой можно выигрывать без проблем, – сказал Большунов.