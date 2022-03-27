Александр Большунов: «На классике были не лучшие лыжи, а на коньке не с кем было сравнить, но для ЧР это была пара, на которой можно выигрывать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Ермил Вокуев Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

– Самочувствие нормальное, лыжи тоже хорошо работали, поэтому коньковую часть поехал своим темпом и потихоньку доехал. Погода сложная, у кого-то лыжи катили получше, чем у меня, поэтому классическая часть вышла непростой. У Ермила Вокуева на классике лыжи катили раза в два получше, чем у меня, поэтому он неплохо ее пробежал, а потом уже «слился».

– Гонка была интересная?

– Вам виднее со стороны, интересная она была или нет. Все равно погода непредсказуемая, у меня на классике были не лучшие лыжи, а на коньке не с кем было сравнить, но для чемпионата России это была пара, на которой можно выигрывать без проблем, – сказал Большунов.

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