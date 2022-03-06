Юрий Бородавко: «Этап Кубка мира в Фалуне не может быть мини-туром, поскольку там смешанные эстафеты. Это будет этап с отдельными гонками»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как российская команда уезжала из Норвегии после запрета на выступления на международных стартах.

– Как сложилась дорога из Европы?

– Были куплены билеты до Киркенеса, каких-то провокаций со стороны норвежцев и финнов не было, хотя настороженные взгляды имели место, но не более того. Никаких жестов или криков. Нельзя сказать, что к нам относились враждебно. Из Киркенеса переехали в Мурманск, откуда улетели в Москву.

– Но фото сервис-трака с нарисованным украинским флагом облетело все СМИ.

– Это было, однако кто нарисовал – непонятно. Но нас это не сильно задевает. Я вообще не знаю, что нужно сделать, чтобы вывести русского человека из себя, действительно его задеть. Это скорее показывает слабость и трусость тех, кто нарисовал.

– Компания Brav, владелец брендов Swix и Toko, широко использующихся в сервисе, разорвала контракт с ФЛГР. Это проблема?

– Я бы не драматизировал, в этом больше политики. Какого-то урона, ущерба сборной команде и всей стране в целом это не нанесет. Есть бренды не хуже, которые только скажут «спасибо», что место освободилось, и будут очень довольны.

– По спонсорским контрактам с производителями лыж все в силе?

– Да, пока все в силе.

– Слышали разговоры, что этап КМ в Фалуне могут провести в формате мини-тура?

– Он не может быть мини-туром, поскольку там в программе есть смешанные эстафеты. Это будет этап с отдельными гонками.

– Завершение эпохи Йохауг вызвало какие-то эмоции?

– Никаких эмоций. Вообще ничего. Скучать не буду, ни разу, – сказал Бородавко.