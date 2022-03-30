Елена Вяльбе: «МОК лежал под WADA и до сих пор лежит. У них американские спонсоры – этим все сказано, нет самостоятельности»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Международный олимпийский комитет зависит от Всемирного антидопингового агентства ( ) и американских спонсоров.

«НХЛ – это отдельное государство во всем мире, которое в целом никогда не реагирует ни на какие выпады. У них есть свои правила, они живут по этим правилам. За это их можно только уважать. Мы знаем, что к ним не заходит WADA.

Они сказали, что будут проводить свой чемпионат, а Олимпийские игры их не волнуют – их никто не смог уломать в очередной раз поменять свой график. Молодцы. У них своя спортивная организация, всем остальным нужно брать с них пример. Понятно, что они, наверное, самые денежные, и плевать хотели на все передряги, потому что каждый занимается своим делом.

Возможно ли создать что-то аналогичное в федерациях олимпийских видов спорта? Конечно, я думаю, что нужно этим заниматься не FIS, FINA или отдельным федерациям. Если бы МОК был абсолютно самостоятельным, то никаких проблем ни у кого никогда бы не возникло.

МОК сначала лежал под WADA, и до сих пор лежит. МОК уже не так руководит спортом. Сейчас все лежит в политической плоскости, все зависит от того, что у американские спонсоры. Этим все сказано. Очень жаль.

Нет самостоятельности – так дальше и будет. Это же может произойти с любой страной. Не только с Россией, с кем угодно. Сейчас Россия и Белоруссия страдают, а в будущем могут пострадать кто угодно», – сказала Вяльбе.