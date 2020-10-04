Российские лыжники выступят на чемпионате мира под флагом ОКР

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе сообщила, что российские спортсмены на чемпионатах мира по лыжным видам выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее стало известно, что все команды (лыжные гонки, двоеборье, прыжки с трамплина, горные лыжи, сноуборд и фристайл) выступят под названием RSF – Russian Ski Federation.
«По поводу гимна наших команд Международная федерация лыжных видов (FIS) ждет разрешения или запрета от МОК и WADA на использование «Катюши». Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары FIS», – отметила Вяльбе.
Чемпионат мира по лыжным видам пройдет с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе, чемпионат мира по горным лыжам – с 8 по 21 февраля в итальянской Кортина-д’Ампеццо, по сноуборду и фристайлу – в конце февраля – начале марта в Индре (Швеция), Рогле (Словения) и Алма-Ате (Казахстан).
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