Российские лыжники выступят на чемпионате мира под флагом ОКР

Глава Ассоциации лыжных видов спорта сообщила, что российские спортсмены на чемпионатах мира по лыжным видам выступят под флагом Олимпийского комитета России ( ).

Ранее стало известно, что все команды (лыжные гонки, двоеборье, прыжки с трамплина, горные лыжи, сноуборд и фристайл) выступят под названием RSF – Russian Ski Federation.

«По поводу гимна наших команд Международная федерация лыжных видов ( ) ждет разрешения или запрета от и на использование «Катюши». Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары FIS», – отметила Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам пройдет с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе, чемпионат мира по горным лыжам – с 8 по 21 февраля в итальянской Кортина-д’Ампеццо, по сноуборду и фристайлу – в конце февраля – начале марта в Индре (Швеция), Рогле (Словения) и Алма-Ате (Казахстан).

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