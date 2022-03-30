Бессмертных о завершении карьеры: «Буду бегать, пока не пробегу эстафету в составе сборной Кемеровской области на ЧР. Годика четыре потерплю, наверное»

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Российский лыжник Александр Бессмертных ответил на вопрос о завершении карьеры.

«На следующий чемпионат России тоже планирую приехать. И через два года тоже. Буду бегать, пока не пробегу в составе сборной Кемеровской области эстафету на чемпионате страны. У нас подрастают очень талантливые ребята, но мне нужно подождать, пока они выйдут на взрослый уровень. Годика четыре потерплю, наверное», – сказал спортсмен.

Бессмертных 35 лет, на его счету серебряная медаль Сочи-2014 в эстафете и три серебра чемпионатов мира.

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