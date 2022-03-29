Олимпийский чемпион Евгений Дементьев объявил о завершении спортивной карьеры

Российский лыжник заявил, что сегодняшняя классическая гонка на 15 км с раздельным стартом на чемпионате России стала заключительной в его карьере спортсмена.

Дементьев занял 86-е место.

«Что можно чувствовать в последней гонке? А ничего, все замечательно. По трассе замечательная поддержка была, хоть приходилось иногда терпеть, но в большей степени получал удовольствие.

На каждом повороте и подъеме поддержка: «Женя, Женя!». Я это все впитывал и наслаждался.

К Большунову и Непряевой подходит много людей после гонок? Сейчас их время, они все для этого сделали, это вполне закономерно», — сказал Дементьев в эфире «Матч ТВ».

39-летний Дементьев – олимпийский чемпион Турина-2006 в дуатлоне и серебряный призер в гонке на 50 км, двукратный призер чемпионатов мира.