Наталья Непряева: «Титул чемпионки страны – это значимо, но я их не считаю. Мотивация есть, второе место уже не воспринимаю как хорошую гонку»

Олимпийская чемпионка прокомментировала свою победу в классической «разделке» на 10 км на чемпионате России.

– Седьмой титул чемпионки страны, это значимо?

– Значимо, но я их не считаю, ха-ха.

– Эту трассу можно назвать сложной?

– Немного расстроилась, что сегодня сделали этот вариант, думала, что будет пятикилометровый круг слева, он мне больше нравится. Но трасса нелегкая, хотя и есть в конце длинный спуск. Обычная трасса.

– Сложно каждый раз выходить здесь на гонки и искать мотивацию?

– Я ее не ищу, она есть. Но немного давит ответственность, то есть я уже не воспринимаю второе место как хорошую гонку, хотя, наверное, неправильно это говорить.

– Нравится, как Бородавко здесь готовит лыжи?

– Да, кстати, он готовит лыжи ничуть не хуже, чем сервисеры сборной команды. Большое ему спасибо, что с такой ответственностью и любовью подходит к нашим стартам. Я сегодня даже лыжи не пробовала, просто взяла их и побежала на старт, – сказала Непряева.