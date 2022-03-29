Наталья Непряева: «Титул чемпионки страны – это значимо, но я их не считаю. Мотивация есть, второе место уже не воспринимаю как хорошую гонку»

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала свою победу в классической «разделке» на 10 км на чемпионате России.
– Седьмой титул чемпионки страны, это значимо?
– Значимо, но я их не считаю, ха-ха.
– Эту трассу можно назвать сложной?
– Немного расстроилась, что сегодня сделали этот вариант, думала, что будет пятикилометровый круг слева, он мне больше нравится. Но трасса нелегкая, хотя и есть в конце длинный спуск. Обычная трасса.
– Сложно каждый раз выходить здесь на гонки и искать мотивацию?
– Я ее не ищу, она есть. Но немного давит ответственность, то есть я уже не воспринимаю второе место как хорошую гонку, хотя, наверное, неправильно это говорить.
– Нравится, как Бородавко здесь готовит лыжи?
– Да, кстати, он готовит лыжи ничуть не хуже, чем сервисеры сборной команды. Большое ему спасибо, что с такой ответственностью и любовью подходит к нашим стартам. Я сегодня даже лыжи не пробовала, просто взяла их и побежала на старт, – сказала Непряева.