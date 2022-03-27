Наталья Непряева: «Недавно ко мне подходила Вяльбе и спросила: «Почему ты халявишь, почему не убежала?» Я не знаю. Честно говоря, уже немного подрасслабилась»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Наталья Непряева Екатерина Смирнова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Я рада, что девочки показывают такой уровень и могут навязывать борьбу. Сегодня Катя Смирнова, можно сказать, тащила весь скиатлон. Я рада, что у нас получилось создать такой темп, что мы смогли убежать на последних километрах. В принципе, мне интересно бегать (улыбается).

В такую погоду убежать очень тяжело. Недавно ко мне подходила Елена Валерьевна (Вяльбе) и спросила: «Почему ты халявишь, почему не убежала?» Я не знаю. Честно говоря, я уже немного подрасслабилась, уже тяжело как-то, уже не тот уровень, который был на этапах Кубка мира», – сказала Непряева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные