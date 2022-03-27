Наталья Непряева: «Недавно ко мне подходила Вяльбе и спросила: «Почему ты халявишь, почему не убежала?» Я не знаю. Честно говоря, уже немного подрасслабилась»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Я рада, что девочки показывают такой уровень и могут навязывать борьбу. Сегодня Катя Смирнова, можно сказать, тащила весь скиатлон. Я рада, что у нас получилось создать такой темп, что мы смогли убежать на последних километрах. В принципе, мне интересно бегать (улыбается).

В такую погоду убежать очень тяжело. Недавно ко мне подходила Елена Валерьевна (Вяльбе) и спросила: «Почему ты халявишь, почему не убежала?» Я не знаю. Честно говоря, я уже немного подрасслабилась, уже тяжело как-то, уже не тот уровень, который был на этапах Кубка мира», – сказала Непряева.