Артем Мальцев: «Тренироваться дистанционно под руководством Крамера не для меня, мне нужны сильные спарринг-партнеры. Так что мой вариант – группа Бородавко»

Российский лыжник сообщил, что продолжит спортивную карьеру и будет тренироваться в группе .

– Вы готовы пахать еще четыре года?

– Конечно. Мотивация есть, главное, чтобы здоровье позволило. Вроде бы – четыре года, долго. Но они быстро пролетят.

– В какой группе будете тренироваться? Ведь группа расформирована. Елена Вяльбе на днях сказала, что Артем Мальцев сам может выбрать, с кем работать.

– Да, у нас с ней был разговор на эту тему. Она сказала, что меня готовы видеть в своей группе все старшие тренеры, все знают мое отношение к тренировкам, к работе, к тому, как я выполняю все тренерские планы и какие объемы делаю.

Конечно, я прежде всего пообщался с Маркусом. Он до конца был уверен, что сможет продолжить работу и приехать в Россию. Но с учетом всей ситуации этот вариант отпал. А тренироваться дистанционно под его руководством – не для меня, мне нужны сильные спарринг-партнеры для работы. Так что мой вариант – группа Юрия Викторовича Бородавко.

– Про его нагрузки и силовые тренировки ходят легенды.

– Да это не легенды, а чистая правда. Я общался с ребятами из его группы, общался и с теми, кто был у него раньше. Спрашивал Саню Легкова про работу с Юрием Викторовичем. Конечно, небольшой страх есть, но я думаю, что справлюсь.

Ведь я прошел школу Николая Евгеньевича Седова, у которого подход к тренировкам похожий, все построено на интенсивности. Да, таких силовых тренировок не было, но я думаю, что можно с тренером все корректировать, тренироваться по пульсу, – сказал Мальцев.