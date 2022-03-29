Иван Алыпов: «Крамер не может работать по объективным причинам. Это просто роковое, неприятное стечение обстоятельств»

Бывший российский лыжник Иван Алыпов прокомментировал тот факт, что тренер не будет работать в сборной в новом сезоне.

«Маркус не может работать по объективным причинам. Это просто роковое, неприятное, непонятное нам стечение обстоятельств. Возможно, это временное решение, все поменяется, и Маркус вернется в команду. Все имеет свое начало и свой конец.

Маркус довольно долго работает с командой и, действительно, то, что он привнес в тренировочный процесс, передал свой опыт тем же Сорину, Устюгову, сколько сил вложил в своих подопечных, это дорогого стоит.

Я сам в 2012 году тренировался по написанным им планам, когда был в группе с Легковым и Черноусовым, хотя де-факто тренерами были Изабель Кнауте и Рете Бургермайстер, но по большому счету план писал и корректировал Крамер.

Повторюсь, все имеет свое начало и конец, видимо, так нужно. Наверное, не стоит из-за этого так сильно переживать, у нас есть и свои специалисты, тот же Юрий Викторович Бородавко, страшно представить, сколько уже лет он воспитывает чемпионов, сколько лет уже его спортсмены приносят нам медали, это великий тренер.

Молодежь сейчас тоже готова брать на себя определенную ответственность. Тут в другом дело: когда теперь мы сможем себя проявить на международной арене? Главный вопрос в этом, а не в том, кто будет наших спортсменов тренировать. Надеемся, все-таки, что это случится как можно скорее», – рассказал Алыпов.