Елена Вяльбе будет переизбираться на пост главы Федерации лыжных гонок России. Конференция пройдет 18 мая

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться на новый срок.

Она возглавляет организацию с 2010 года.

«Конференция пройдет 18 мая. Буду избираться на новый срок, работы – непочатый край.

Хотелось бы, чтобы и женщины были примерно с такой же скамейкой запасных, как и мужики. Сейчас есть хорошие молодые девчонки, есть с кем работать.

Буду продолжать заниматься развитием лыжных гонок – ездить по регионам, просить, чтобы нам помогали. Главное – не ломать то хорошее, что было сделано», – сказала Вяльбе.

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