Елена Вяльбе будет переизбираться на пост главы Федерации лыжных гонок России. Конференция пройдет 18 мая

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться на новый срок.
Она возглавляет организацию с 2010 года.
«Конференция пройдет 18 мая. Буду избираться на новый срок, работы – непочатый край.
Хотелось бы, чтобы и женщины были примерно с такой же скамейкой запасных, как и мужики. Сейчас есть хорошие молодые девчонки, есть с кем работать.
Буду продолжать заниматься развитием лыжных гонок – ездить по регионам, просить, чтобы нам помогали. Главное – не ломать то хорошее, что было сделано», – сказала Вяльбе.