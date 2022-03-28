Вяльбе о Степановой: «Есть моменты, которые мне не очень приятны, когда она дает оценку поведения других спортсменов. Нужно говорить за себя»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась мнением об активности в соцсетях российской лыжницы Вероники Степановой.

— Новое лицо команды — , которая активно ведет соцсети, ходит на телевидение, где рассуждает в 20 лет о глобальных вещах. Как относитесь к этому?

— Уверена, что не все это — ее личные слова. Я знаю, откуда растут ноги.

Да, она абсолютно не глупая. Не могу сказать, что она там какая-то пигалица. Главное, чтоб это ей не навредило. Если она считает, что это нужно, пожалуйста.

Единственное, есть моменты, которые мне не очень приятны, когда она дает оценку поведения других спортсменов. Думаю, что это не есть хорошо. Нужно говорить за себя. Зачем обсуждать и осуждать действия других спортсменов. Если ты так легко рассуждаешь, наверное, не все еще понимаешь.

Я не приветствую такое большое количество нахождения в соцсетях. Понимаю и приветствую, что после нужно ходить на всякие передачи. Мы и так достаточно закрыты. Но всему должна быть своя мера. Вероника пока ее не знает.

Дай бог, чтоб голова совсем не закружилась и мы ее еще не раз увидели на пьедестале. Таких примеров много. Мы их знаем.

Надеюсь, тот человек, который ее на все это сподвигает… Он очень умный и взрослый, поэтому, надеюсь, в нужный момент направит ее в правильное русло, – сказала Вяльбе.