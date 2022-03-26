Елена Вяльбе: «Не знаю, что в мыслях у членов совета FIS. Очень хочется верить, что общий натиск со всех сторон на Россию рано или поздно прекратится, и мы вернемся в международную обойму»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала отстранение российских лыжников от международных соревнований.

– Сейчас российский спорт стараются убрать отовсюду. Есть ли хоть какая-то ясность, что будет на следующий сезон в плане выступлений на международном уровне?

– Думаю, мы так же, как и все остальные виды спорта, ждем какого-то дальнейшего развития событий. Я не знаю, что в мыслях у членов совета FIS, очень хочется верить в то, что это все скоро прекратится, общий натиск со всех сторон на Россию прекратится рано или поздно, и мы вернемся в международную обойму и будем там так же выступать, как и ранее.

– Есть ли какой-то хороший знак в том, что рейс-директор FIS Пьер Миньерей сказал, что очень ждет, что Александр Большунов и другие российские лыжники в следующем сезоне все-таки выступят на Кубке мира?

– Если бы все зависело от рейс-директора, то многое, может быть, было бы по-другому. К сожалению, несмотря на такую большую должность, все-таки я не думаю, что его мнение кто-то слышит или прислушивается.

Я думаю, сейчас всем просто нужно успокоиться, каждому заниматься своим делом. Мы тренируемся с учетом того, что можем сейчас предположить, что в следующем сезоне будем полноценными спортсменами, которые могут выступать на международных стартах. Вернемся и осенью начнем снова соревноваться на этапах Кубка мира, через этапы Кубка мира сможем прийти на чемпионат мира.

В то же время у нас есть план Б, по которому мы тренируемся только в России, соревнуемся только в России. Все это надо делать без паники, без какой-то истерики. В этой жизни все встанет в свое русло, все вернется на круги своя. И те, кто должен заниматься спортом, будут заниматься.

– Вопросы по экипировщикам, производителям инвентаря, которые делают громкие заявления, публично отказываются от контрактов со спортсменами, со сборной России.

– Официально со сборной России прекратил контракт только Swix. Да, сейчас есть определенные проблемы, так как мы тренировались на лыжероллерах Swix и получали их по контракту. Но, тем не менее, мы вчера собирались с тренерами сборной, подумали, решили – есть возможность попробовать что-то другое.

Что-то осталось прошлогоднее, чтобы в конце мая – начале июня на этом начать тренироваться. Никакой истерии и паники у нас по этому поводу нет. Что касается палок, я уверена , что до осени мы найдем, с кем заключим новый контракт и будем дальше работать. Все остальные нам не присылали ни сообщений, ни писем о том, что разрывают отношения.

В любом случае мы не останемся раздетые, нам повезло, экипировщик одежды – российская компания, тут проблем нет. Поэтому, думаю, все будет хорошо, – сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!»