Илья Семиков: «Не представляю, что будет дальше. Внутри России тоже приличная борьба, но мы надеемся, что сможем выступать на международном уровне»

Российский лыжник оценил, как прошел сезон, а также рассказал о целях на будущее.

«Конечно, в этом сезоне я рассчитывал на большее, особенно на Олимпийских играх. Но как получилось – так получилось.

Ставлю перед собой цели уже на следующий олимпийский цикл. Может быть, и летом я недобрал объемов, тем более что два раза переболел коронавирусом за лето. Сезон тяжело мне давался. Он был вроде ровным, но это был не я. Лучше бы всплески были, американские горки.

Я не представляю, что будет дальше. Где будут соревнования, там и будем бегать. У нас внутри России тоже очень сильная команда, будет приличная борьба. Но мы надеемся, что сможем выступать на международном уровне», – сказал Семиков.