Илья Семиков: «Не представляю, что будет дальше. Внутри России тоже приличная борьба, но мы надеемся, что сможем выступать на международном уровне»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Илья Семиков Лыжи

Российский лыжник Илья Семиков оценил, как прошел сезон, а также рассказал о целях на будущее. 

«Конечно, в этом сезоне я рассчитывал на большее, особенно на Олимпийских играх. Но как получилось – так получилось.

Ставлю перед собой цели уже на следующий олимпийский цикл. Может быть, и летом я недобрал объемов, тем более что два раза переболел коронавирусом за лето. Сезон тяжело мне давался. Он был вроде ровным, но это был не я. Лучше бы всплески были, американские горки.

Я не представляю, что будет дальше. Где будут соревнования, там и будем бегать. У нас внутри России тоже очень сильная команда, будет приличная борьба. Но мы надеемся, что сможем выступать на международном уровне», – сказал Семиков. 

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