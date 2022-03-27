Екатерина Смирнова: «В Лахти я провела хорошую классическую гонку. После этого воспряла духом, но затем нас просто выгнали. Настроение было ужасное»

Российская лыжница Екатерина Смирнова подвела итоги сезона-2021/22.

– Сезон у вас был не самый удачный, расскажете?

– Конечно, хотелось отобраться на , но не вышло. Настраивалась, но что-то пошло не так. Очень расстроилась. Затем, после Игр, мы поехали на этап КМ в Лахти, где я провела хорошую классическую гонку, несмотря на то, что специализируюсь в коньке.

После этого воспряла духом, но затем нас просто выгнали. Настроение было ужасное, а форма хорошая, если бы продолжили выступать на КМ, то в Фалуне как раз была моя дисциплина – коньковая разделка. Поэтому конец сезона проходит лучше, чем его начало.

Здесь (на чемпионате России – Sports.ru), конечно, бегать проще, ты один из лидеров, а на этапах КМ очень много спортсменок твоего уровня, это особенно ощущается в масс-стартах, они мне даются особенно непросто.

– Почему не сложилось начало сезона уже понятно?

– Еще не анализировали. Летом у меня была небольшая операция, подготовка немного сбилась, думаю, это повлияло.

– Тяжело воспринимали это?

– У нас с тренером, Егором Сориным, был план, что я сначала бегаю в России, становлюсь лидером Континентального кубка и еду на «Тур де Ски», где был внутрикомандный отбор на Олимпиаду. Но я приехала с равнины, а начало «Тура» проходило в горах, то не смогла адаптироваться.

В Ленцерхайде у меня был ранний стартовый номер на классической разделке и мы просто прокладывали трассу, снег шел стеной. Удачной стала только последняя гонка в гору, но на отборочных результат показать не получилось, поэтому не отобралась на Игры.

– Уже как-то думали над перспективой того, что следующий сезон, возможно, придется бегать в России?

– Пока не хочется ничего загадывать, надеемся, что все будет хорошо и мы поедем на этапы КМ, тем более, что у меня есть своя личная квота, как у лидера Континентального кубка, – сказала Смирнова.