Екатерина Смирнова: «В Лахти я провела хорошую классическую гонку. После этого воспряла духом, но затем нас просто выгнали. Настроение было ужасное»

Российская лыжница Екатерина Смирнова подвела итоги сезона-2021/22.
– Сезон у вас был не самый удачный, расскажете?
– Конечно, хотелось отобраться на Олимпиаду, но не вышло. Настраивалась, но что-то пошло не так. Очень расстроилась. Затем, после Игр, мы поехали на этап КМ в Лахти, где я провела хорошую классическую гонку, несмотря на то, что специализируюсь в коньке.
После этого воспряла духом, но затем нас просто выгнали. Настроение было ужасное, а форма хорошая, если бы продолжили выступать на КМ, то в Фалуне как раз была моя дисциплина – коньковая разделка. Поэтому конец сезона проходит лучше, чем его начало.
Здесь (на чемпионате России – Sports.ru), конечно, бегать проще, ты один из лидеров, а на этапах КМ очень много спортсменок твоего уровня, это особенно ощущается в масс-стартах, они мне даются особенно непросто.
– Почему не сложилось начало сезона уже понятно?
– Еще не анализировали. Летом у меня была небольшая операция, подготовка немного сбилась, думаю, это повлияло.
– Тяжело воспринимали это?
– У нас с тренером, Егором Сориным, был план, что я сначала бегаю в России, становлюсь лидером Континентального кубка и еду на «Тур де Ски», где был внутрикомандный отбор на Олимпиаду. Но я приехала с равнины, а начало «Тура» проходило в горах, то не смогла адаптироваться.
В Ленцерхайде у меня был ранний стартовый номер на классической разделке и мы просто прокладывали трассу, снег шел стеной. Удачной стала только последняя гонка в гору, но на отборочных результат показать не получилось, поэтому не отобралась на Игры.
– Уже как-то думали над перспективой того, что следующий сезон, возможно, придется бегать в России?
– Пока не хочется ничего загадывать, надеемся, что все будет хорошо и мы поедем на этапы КМ, тем более, что у меня есть своя личная квота, как у лидера Континентального кубка, – сказала Смирнова.