Наталья Непряева: «После Олимпиады и победы в Кубке мира на чемпионате России меня мотивирует понимание, что я не должна проигрывать»

Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева рассказала о мотивации на чемпионате России в Сыктывкаре, где сегодня взяла золото в спринте.

«Спринтерская гонка всегда самая энергозатратная, потому что ты несколько раз выходишь на старт и всегда настраиваешься как на последний. Так что спринт отнимает больше всего сил. Надеюсь, я успею до завтрашней гонки восстановиться.

Тем более с такой поддержкой получаешь большое количество положительных эмоций. Столько болельщиков, детей, которые смотрят на тебя с восхищением. Это очень классно.

После Олимпиады и победы в общем зачете Кубка мира на чемпионате России меня мотивирует понимание того, что я не должна проигрывать, большая ответственность. Это немного тяжело, но поддержка заряжает позитивом», – сказала Непряева.