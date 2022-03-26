Максим Вылегжанин: «Победа Тереньтева поможет ему прогрессировать. И неважно, какие это соревнования – Кубок мира или чемпионат России»

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин оценил победу Александра Терентьева в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

«В развеске нет никакой сенсации. Тереньтев и Большунов всегда бегают близко друг к другу всю дистанцию, поэтому результат ожидаем. Победа Тереньтева поможет ему прогрессировать.

Любая победа помогает – ты утверждаешься в своем результате, понимаешь, что находишься на правильном пути. И неважно, какие это соревнования – Кубок мира или чемпионат России», – сказал Вылегжанин.