«Не понимаю тех, кто сейчас критикует Большунова». Анфиса Резцова о лыжном спринте на чемпионате России

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление Александра Большунова в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

Сегодня Большунов занял второе место в гонке, победил Александр Терентьев.

«Мне все равно на результат! И я не хочу ругать Большунова, он красавец. А еще я не понимаю тех, кто его сейчас критикует. Что это такое?

Он прославляет наш российский спорт. А Терентьева с победой!» – сказала Резцова.

Лыжи. Чемпионат России. Терентьев победил в коньковом спринте, Большунов – 2-й, Филимонов – 3-й