Прыжки с трамплина. Кубок мира. Линдвик победил, Сато – 2-й, Петер Превц – 3-й

Норвежский прыгун с трамплина Мариус Линдвик одержал победу на этапе Кубка мира в словенской Планице.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Планица, Словения
Мужчины
HS240
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 455,1 балла (241,5 м + 245,5 м)
2. Юкийя Сато (Япония) – 446,8 (236,5 + 242,5)
3. Петер Превц (Словения) – 438,6 (235,5 + 240,0)
4. Тими Зайц (Словения) – 437,2 (233,0 + 240,0)
5. Анже Ланишек (Словения) – 435,7 (231,0 + 244,5)
6. Жига Йелар (Словения) – 435,2 (239,0 + 232,0)
7. Цене Превц (Словения) – 425,4 (241,0 + 246,0)
8. Рею Кобаяси (Япония) – 423,7 (235,5 + 230,5)
9. Давид Кубацки (Польша) – 422,5 (231,0 + 235,0)
10. Михаэль Хайбек (Австрия) – 421,7 (226,0 + 244,5)