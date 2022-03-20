Прыжки с трамплина. Кубок мира. Зайц победил, Жила – 2-й, Крафт – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Тими Зайц одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Прыжки с трамплина

мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

HS235

1. Тими Зайц (Словения) – 407,9 балла (211,5 м + 232,0 м)

2. Петр Жила (Польша) – 401,1 (218,5 + 221,0)

3. (Австрия) – 399,8 (212,0 + 222,5)

4. Йелар Жига (Словения) – 397,5 (208,5 + 233,5)

5. Форфанг (Норвегия) – 388,2 (220,0 + 221,0)

6. (Япония) – 384,2 (217,0 + 209,5)

7. Давид Кубацки (Польша) – 380,7 (221,0 + 206,5)

8. Ээту Ноусиайнен (Финляндия) – 379,6 (216,0 + 201,5)

9-10. Карл Гайгер (Германия) – 375,9 (214,0 + 203,0)

9-10. (Германия) – 375,9 (205,5 + 199,5)