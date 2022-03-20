Прыжки с трамплина. Кубок мира. Зайц победил, Жила – 2-й, Крафт – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Тими Зайц одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Оберстдорф, Германия
Мужчины
HS235
1. Тими Зайц (Словения) – 407,9 балла (211,5 м + 232,0 м)
2. Петр Жила (Польша) – 401,1 (218,5 + 221,0)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 399,8 (212,0 + 222,5)
4. Йелар Жига (Словения) – 397,5 (208,5 + 233,5)
5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 388,2 (220,0 + 221,0)
6. Рею Кобаяси (Япония) – 384,2 (217,0 + 209,5)
7. Давид Кубацки (Польша) – 380,7 (221,0 + 206,5)
8. Ээту Ноусиайнен (Финляндия) – 379,6 (216,0 + 201,5)
9-10. Карл Гайгер (Германия) – 375,9 (214,0 + 203,0)
9-10. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 375,9 (205,5 + 199,5)